В Красноярске вузы перешли на дистанционное обучение

16 Март 2020 2020-03-16T17:07:32+03:00

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В Красноярске вузы начали переходить на дистанционное обучение. Речь пока идет только о СФУ и КГПУ. Со вторника, 17 марта, все студенты и профессорско-преподавательский состав переходят на новую систему.

Это не значит, что лекции отменяются, сообщили в пресс-службе СФУ, просто они будут проходить удаленно, но по расписанию. К слову, часть работников вуза из числа персонала также теперь будет работать удаленно. Командировки для сотрудников отменены.

КГПУ пока сотрудников на «удаленку» не переводит. Что касается остальных вузов города, то по ним пока ситуация не ясна.

Добавим, что с завтрашнего дня на карантин закрыты все школы Красноярского края. Предварительно – до конца месяца. Такое решение – превентивная мера для профилактики возможного распространения вируса. Отметим, что в Красноярске экспресс-тест подтвердил наличие у одного из жителей коронавируса. Однако диагноз не окончательный, поскольку не подтвержден в лабораторных условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU