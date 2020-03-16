Дефицита продуктов в Красноярском крае из-за коронавируса нет

16 Март 2020 2020-03-16T16:44:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В минсельхозе Красноярского края заявили, что в регионе нет проблем с поставками продовольствия из-за коронавируса. Ажиотажа специалисты тоже не фиксировали. По крайней мере до понедельника, 16 марта, когда стало известно об одном заболевшем – у мужчины, к слову, анализ окончательно не подтвержден.

К вечеру покупатели потянулись в магазины и начали набирать про запас. Давкой, конечно, не назовешь, но скупают все вплоть до кошачьего корма впрок.

- В нашем «Командоре» на Ботанической аншлаг был, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск читательница. – А он в нашем районе единственный. Очереди были большие и да – люди набирали да нотом все, вплоть до кошачьего корма. Но это было уже после 18.00 вечера. Может, это разово, потом люди поймут, что зря нахватали.

В минсельхозе говорят, что причин скупать все подряд просто нет. Резких скачков цен на продукты в крае не зафиксировано. Незначительный прирост цены на 1 процент – не в счет. Он, скорее, планомерный. Подорожали в основном овощи – перец и томаты.

«Пятёрочка», «Магнит», «Лента», «Окей», «Metro» в течение дня не фиксировали ажиотажного спроса. К вечеру покупатели пошли. Однако перебоев с поставками продуктов нет и не предвидится, а значит, и причин сметать с полок все товары тоже. В «Командоре», «Красном яре», «Аллее», «Хорошем» и «Батоне» цены прежние и перебоев тоже нет.

ИСТОЧНИК KP.RU