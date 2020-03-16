2020-03-16T14:09:55+03:00
Общество

В Красноярском крае все школы на 2 недели закрыли на карантин по коронавирусу

Директорам уже разосланы приказы
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Школы закрывают на карантинШколы закрывают на карантинФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Школы Красноярского края переходят в режим дистанционной работы, сообщает ТВК. Повсеместно в школах региона введен карантин по коронавирусу. Конечно, это предупредительные мероприятия, однако директорам и педагогам уже разосланы соответствующие приказы. Карантин начнется с 17 марта и продлится две недели. До самого конца месяца.

В течение этого времени учащиеся всех классов продолжат обучение дистанционно.

«Задания будем писать в электронном журнале и рассылать дистанционно. Завтра никого в школе быть не должно», - такое сообщение получили все учителя.

Глава Красноярского края Александр Усс предложил отменить все массовые мероприятия, которые могут по понятным причинам ускорить распространение вируса. Напомним, в Красноярске в понедельник, 16 марта, выявили одного заболевшего коронавирусом – диагноз предварительный, ждут лабораторного подтверждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Красноярске-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярском крае все школы на 2 недели закрыли на карантин по коронавирусу
Исследование: россияне копят на недвижимость и путешествия
СК возбудил уголовное дело по ДТП с гибелью малыша под Канском
Хоккей все. В Красноярске закрыли 90 дворовых катков
В Красноярске стартует кампания по приему в детские сады
«Поющий автобус» посетил Каратузский район
На Красноярск обрушится опасный штормовой ветер
Случайные свидетели надругательства спугнули 35-летнего педофила
Все городские объекты Красноярска проверят после зимы
Беседки у Качи отреставрируют, а новый мост пока не построят
В Красноярском крае увеличилось до 262 число людей на карантине по коронавирусу
Райффайзенбанк признан самым цифровым банком в России по итогам 2019 года
В Красноярске проведут общественные слушания об отмене опасных реагентов