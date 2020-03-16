В Красноярском крае все школы на 2 недели закрыли на карантин по коронавирусу
Школы Красноярского края переходят в режим дистанционной работы, сообщает ТВК. Повсеместно в школах региона введен карантин по коронавирусу. Конечно, это предупредительные мероприятия, однако директорам и педагогам уже разосланы соответствующие приказы. Карантин начнется с 17 марта и продлится две недели. До самого конца месяца.
В течение этого времени учащиеся всех классов продолжат обучение дистанционно.
«Задания будем писать в электронном журнале и рассылать дистанционно. Завтра никого в школе быть не должно», - такое сообщение получили все учителя.
Глава Красноярского края Александр Усс предложил отменить все массовые мероприятия, которые могут по понятным причинам ускорить распространение вируса. Напомним, в Красноярске в понедельник, 16 марта, выявили одного заболевшего коронавирусом – диагноз предварительный, ждут лабораторного подтверждения.
ИСТОЧНИК KP.RU
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