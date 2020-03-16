СК возбудил уголовное дело по ДТП с гибелью малыша под Канском

16 Март 2020 2020-03-16T13:48:36+03:00

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Пару дней назад, 14 марта, под Канском случилось жуткое ДТП, в котором погиб совсем маленький мальчик. Его родители получили тяжелые травмы и сейчас находятся в больнице. Малыш, которому было всего 1 год и 11 месяцев, не выжил. А произошло все по вине пьяного лихача, который выскочил на «встречку».

-30-летний житель Канска, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем «ГАЗ 3102», допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшимся по своей полосе движения автомобилем «ВАЗ 21041», после чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия и впоследствии был задержан сотрудниками полиции, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в региональном главке СК, где взялись за расследование этого преступления.

Возбуждено уголовное дело по п. «а, б» ч. 4 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

ИСТОЧНИК KP.RU