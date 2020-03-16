2020-03-16T13:19:23+03:00
Общество

Хоккей все. В Красноярске закрыли 90 дворовых катков

Теперь их подготовят под игру в футбол
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Пора надевать кроссовки и на улицуПора надевать кроссовки и на улицуФото: Мария ЛЕНЦ
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Дворовые катки в Красноярске массово закрывают из-за аномально теплой погоды. Как рассказали в администрации Красноярска, уже прекратили работу 90 катков, где покатушками наслаждались любители коньков и хоккея. Они попросту растаяли, превратившись почти повсеместно в кашу. Заниматься на таких уже просто невозможно, а может, и небезопасно.

После того, как лед окончательно сойдет, катки начнут приводить в порядок после зимы: ремонтировать, убирать. Обещают, кстати, обновить разметку. Теперь все их переоборудуют и подготовят к занятиям футболом.

К слову, легкий ремонт, уборка и разметка будут выполнены буквально в кротчайшие сроки, ведь со следующей недели здесь стартуют занятия по мини-футболу от центра спортивных клубов Красноярска, добавили в мэрии.

Записаться в клуб можно по телефону: 8(391)223-04-55.

ИСТОЧНИК KP.RU

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