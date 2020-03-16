Хоккей все. В Красноярске закрыли 90 дворовых катков

16 Март 2020 2020-03-16T13:19:23+03:00

Пора надевать кроссовки и на улицу Фото: Мария ЛЕНЦ

Теперь их подготовят под игру в футбол

Изменить размер текста: A A

Дворовые катки в Красноярске массово закрывают из-за аномально теплой погоды. Как рассказали в администрации Красноярска, уже прекратили работу 90 катков, где покатушками наслаждались любители коньков и хоккея. Они попросту растаяли, превратившись почти повсеместно в кашу. Заниматься на таких уже просто невозможно, а может, и небезопасно.

После того, как лед окончательно сойдет, катки начнут приводить в порядок после зимы: ремонтировать, убирать. Обещают, кстати, обновить разметку. Теперь все их переоборудуют и подготовят к занятиям футболом.

К слову, легкий ремонт, уборка и разметка будут выполнены буквально в кротчайшие сроки, ведь со следующей недели здесь стартуют занятия по мини-футболу от центра спортивных клубов Красноярска, добавили в мэрии.

Записаться в клуб можно по телефону: 8(391)223-04-55.

ИСТОЧНИК KP.RU