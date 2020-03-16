2020-03-16T12:56:12+03:00
Общество

В Красноярске стартует кампания по приему в детские сады

В этом году в садики пойдут 13 тысяч ребятишек
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Очередь будет сформирована уже к началу маяОчередь будет сформирована уже к началу маяФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске с 1 апреля начинается прием в детские сады дошколят, сообщают Горновости. Для многих родителей, правда, место любимому чаду в детском садике, что уж и говорить, - золотая мечта. Тем не менее, как рассказали в городском управлении образования, в этом году в садики пойдут порядка 13 тысяч малышей (от 1,5 до 7 лет).

Кстати, есть и просто отличная новость: братья и сестры смогут теперь ходить в один детсад. Для вечно занятых мам и пап – конечно, удобное решение, ведь ребятишек сподручнее забирать из одного места, а не мотаться в разные части города. Чтобы ребятишки попали в один садик, нужно предоставить не только свидетельство о рождении младшего ребенка, но и документ, подтверждающий совместное проживание детей с родителями.

Еще одно: в онлайн-режиме очереди своего ребенка с 1 апреля увидеть будет нельзя. Очередь полностью укомплектуют только к началу мая, тогда и заработает сервис.

ИСТОЧНИК KP.RU

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