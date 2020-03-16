2020-03-16T12:23:53+03:00
Общество

На Красноярск обрушится опасный штормовой ветер

Скорость ветра может достигать 25 метров в секунду
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Спасатели предупредили о непогодеСпасатели предупредили о непогодеФото: Мария ЛЕНЦ
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Спасатели и специалисты управления ГО, ЧС и ПБ предупредили красноярцев, жителей центральных и южных районов края о том, что на регион надвигается штормовой ветер. Усиливаться он начнет еще в понедельник, 16 марта. Но основной удар стихии метеорологи и спасатели прогнозируют во вторник, 17 марта.

По данным синоптиков Среднесибирского УГМС, вечером в понедельник и предстоящей ночью ожидается юго-западный ветер скоростью 15 – 20 метров в секунду. В порывах – до 25 метров в секунду. Возможен снег.

Кроме того, метеорологи прогнозируют в Красноярске неблагоприятные метеоусловия, способствующие кратковременному накоплению в воздухе вредных веществ.

Напомним, что при опасном ветре по возможности не стоит покидать дома. Не рекомендуется проведение высотных работ и работ на открытом воздухе. Водителям и пешеходам стоит удвоить внимание на дороге. Избегайте старых деревьев, строек и рекламных конструкций.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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