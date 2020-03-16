Случайные свидетели надругательства спугнули 35-летнего педофила

16 Март 2020 2020-03-16T12:23:20+03:00

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Это произошло в июне 2019 года, сообщает ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии. В тихом городке на юге края, в Минусинске, 35-летний педофил напал на 9-летнюю девочку, когда та с подружками играла во дворе дома. Сексуальное насилие могло завершиться, если бы случайные прохожие не спугнули педофила.

- Испугавшись, девочка закричала и привлекла внимание взрослых, находившихся неподалеку, рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе регионального главка СК. - Случайным свидетелям удалось сделать фотографию обвиняемого на сотовый телефон, однако злоумышеннику удалось скрыться с места преступления.

Искать его начали в тот же день. Но педофил, как оказалось, сбежал из города аж в Хабаровск. Там его, в конце концов, и повязали. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера). Преступник, кстати, отнекивается, вину свою не признает. Но на стороне следствия 10 свидетелей - очевидцы преступления. А также записи с камер видеонаблюдения. Преступнику грозит до 20 лет лишения свободы, его судьбу в ближайшее время решит суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU