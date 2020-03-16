2020-03-16T12:23:20+03:00
Происшествия

Случайные свидетели надругательства спугнули 35-летнего педофила

Мужчина издевался над 9-летней девочкой во дворе дома в Минусинске
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Мужчине грозит до 20 лет тюрьмыМужчине грозит до 20 лет тюрьмыФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Это произошло в июне 2019 года, сообщает ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии. В тихом городке на юге края, в Минусинске, 35-летний педофил напал на 9-летнюю девочку, когда та с подружками играла во дворе дома. Сексуальное насилие могло завершиться, если бы случайные прохожие не спугнули педофила.

- Испугавшись, девочка закричала и привлекла внимание взрослых, находившихся неподалеку, рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе регионального главка СК. - Случайным свидетелям удалось сделать фотографию обвиняемого на сотовый телефон, однако злоумышеннику удалось скрыться с места преступления.

Искать его начали в тот же день. Но педофил, как оказалось, сбежал из города аж в Хабаровск. Там его, в конце концов, и повязали. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера). Преступник, кстати, отнекивается, вину свою не признает. Но на стороне следствия 10 свидетелей - очевидцы преступления. А также записи с камер видеонаблюдения. Преступнику грозит до 20 лет лишения свободы, его судьбу в ближайшее время решит суд.

АКТУАЛЬНО

Красноярцы оказались в охваченной эпидемией Италии

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярском крае все школы на 2 недели закрыли на карантин по коронавирусу
Исследование: россияне копят на недвижимость и путешествия
СК возбудил уголовное дело по ДТП с гибелью малыша под Канском
Хоккей все. В Красноярске закрыли 90 дворовых катков
В Красноярске стартует кампания по приему в детские сады
«Поющий автобус» посетил Каратузский район
На Красноярск обрушится опасный штормовой ветер
Случайные свидетели надругательства спугнули 35-летнего педофила
Все городские объекты Красноярска проверят после зимы
Беседки у Качи отреставрируют, а новый мост пока не построят
В Красноярском крае увеличилось до 262 число людей на карантине по коронавирусу
Райффайзенбанк признан самым цифровым банком в России по итогам 2019 года
В Красноярске проведут общественные слушания об отмене опасных реагентов