2020-03-16T12:24:29+03:00
Общество

Все городские объекты Красноярска проверят после зимы

проверят дороги, фонтаны, дворы и скверы
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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После зимы грядет ревизия всех объектов городского хозяйстваПосле зимы грядет ревизия всех объектов городского хозяйстваФото: Мария ЛЕНЦ
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Власти Красноярска после зимы приступят к проверке объектов городского хозяйства. Речь в первую очередь идет о дорогах, дворовых территориях и общественных пространствах. Об этом заявил мэр города Сергей Еремин в ходе совещания.

- Завершается период зимнего содержания города. После активного таяния снега видны первые недочёты, — отметил Еремин. — Уже на этом этапе необходимо стартовать с большой ревизией объектов города.

Чиновники проверят, как перезимовал щебеночно мастичный асфальт, - его, напомним, впервые уложили в городе в прошлом году на Глинки, Мичурина и Ястынской. Если найдутся недочеты, подрядчики обязаны ликвидировать их по закону за свой счет. Помимо дорого и дворов, отдельное внимание уделят подготовке фонтанов к предстоящему летнему периоду. Напомним, что их традиционно в Красноярске запускают каждый год в День Победы. Помимо прочего, Еремин распорядился начать подготовку к общегородским субботникам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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