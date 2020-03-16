2020-03-16T10:53:39+03:00
Общество

Беседки у Качи отреставрируют, а новый мост пока не построят

на строительство моста пока нет денег
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Беседки у Качи начнут реставрировать Фото: администрация КрасноярскаБеседки у Качи начнут реставрировать Фото: администрация Красноярска
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Набережную Качи начнут приводить в порядок уже в этом году. Заделом будет сквер в переулке Речном – его планировали соединить со сквером Юдина пешеходным мостом, но пока строительство откладывается, сообщает мэрия Красноярска. Тем не менее начнется реконструкция всеми любимых беседок вдоль реки и спусков к воде – их планируется облагородить.

Что касается сквера, то там разобьют новые пешеходные дорожки, установят освещение, в планах – комфортные подвесные диваны и скамейки. А для тех, кто прогуливает здесь домашних питомцев, установят дог-боксы и урны. Проектирование сквера уже идет полным ходом, к июню проект завершат. Далее – по процедуре: определят подрядчика и приступят к работам.

Что касается моста, то его строительство зависло из-за отсутствия финансирования. Если деньги будут выделены, мост начнут строить в следующем году.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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