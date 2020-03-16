2020-03-16T10:20:21+03:00
Общество

В Красноярском крае увеличилось до 262 число людей на карантине по коронавирусу

Эпидемиологи уже исключили заболевание у 850 жителей региона
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Более 800 человек выпущены из карантина. они здоровыБолее 800 человек выпущены из карантина. они здоровыФото: Мария ЛЕНЦ
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Эпидемиологи регионального Роспотребнадзора рассказали о количестве находящихся на карантине по коронавирусу жителях края. Под наблюдением медиков дома сейчас находятся 262 человека, сообщает Ньюслаб. Это люди, вернувшиеся из отпусков или командировок в зоны циркуляции вируса. К слову, у 850 жителей края специалисты уже исключили опасный вирус.

Работодатели также получили рекомендации по организации труда в условиях объявленной ВОЗ пандемии.

Сотрудники Роспотребнадзора напоминают всем жителям края, кто вернулся из Китая, Южной Кореи, Италии, США, Германии или Франции, соблюдать после возвращения 14-дневный карантин. добавим, что в Красноярске у одного из пациентов предварительно диагностирован коронавирус.

Также о своем приезде необходимо уведомить по телефону горячей линии ведомства в Красноярске: 8(391)226-89-94.

ИСТОЧНИК KP.RU

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