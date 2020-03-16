Райффайзенбанк признан самым цифровым банком в России по итогам 2019 года

16 Март 2020 2020-03-16T08:53:40+03:00

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Райффайзенбанк занял первое место в рейтинге уровня цифровизации российских кредитных организаций, который был составлен финансовым маркетплейсом VR_Bank и фондом «Сколково». Ключевую роль сыграли высокое качество мобильного приложения Райффайзен-Онлайн, цифровые небанковские сервисы для малого бизнеса и успехи собственной программы по работе со стартапами.

Организаторы исследования особенно отметили наивысшую оценку мобильного приложения в Google Play (4.8), наличие сервиса бесплатной онлайн-бухгалтерии для бизнеса, а также программу по сотрудничеству банка с инновационными стартапами.

«Проникновение мобильного банка достигло 80% и постоянно растет. В Райффайзен-Онлайн можно совершать любые платежи и переводы, приложение стало полноценной виртуальной продуктовой витриной банка — можно заказать и оформить любой продукт удаленно», — добавила Варвара Курникова, руководитель отдела развития электронного бизнеса Райффайзенбанка.

Анализ уровня цифровизации VR_Bank и фонд «Сколково» провели первый раз в июле 2019 года. Райффайзенбанк в рейтинге за первое полугодие 2019 года вошел в тройку лидеров. С того момента организаторы существенно расширили число критериев оценки и число участников рейтинга — с 30 до 50.

В Райффайзенбанке несколько лет назад был создан по-своему уникальный фреймворк работы со стартапами. Формат позволяет проверять гипотезы и решения в максимально сжатые сроки: каждый пилот длится не более трех месяцев. Примерно 20% пилотов становятся успешными и отправляются в продуктив.

«В рамках программы по работе с инновационными технологиями Райффайзенбанк умеет быстро проверять самые смелые гипотезы. Те из них, которые подтверждаются и «взлетают», нравятся клиентам и показывают положительный экономический эффект, мы масштабируем», — рассказала Евгения Овчинникова, начальник отдела технологических исследований и цифровых инноваций, Райффайзенбанк.