В Красноярске проведут общественные слушания об отмене опасных реагентов

16 Март 2020 2020-03-16T08:31:43+03:00

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В Красноярске все-таки решили провести общественные слушания об отмене опасных для здоровья, имущества и экологии реагентов. Сразу скажем: речь не о запрете «Бионорда». Намечено мероприятие на 20 мая этого года.

Напомним, ранее горсовет отказал в их проведении. Не хватило одного депутатского голоса, чтобы слушания согласовали. Однако теперь народные избранники передумали. Немаловажную роль в этом сыграло то, что речь в предлагаемых поправках в правила благоустройства идет не о каком-либо конкретном реагенте, а в целом – обо всех вредоносных «противогололедных материалах, применяемых для борьбы с зимней скользкостью» и «причиняющих вред окружающей среде или имуществу». Авторам поправок удалось убедить горсовет в этом.

Отметим также, что это не единственная инициатива, которая нуждается в общественных слушаниях. Много споров и нареканий у горожан к сносу в различных районах деревьев. Предлагается в правилах благоустройства прописать, что разрешение на снос в городе более пяти деревьев можно будет получить только по результатам общественных слушаний. Этот вопрос решено обсудить 18 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU