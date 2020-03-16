Думали прохожий. Полицейские поймали обвешенного гашишем наркокурьера

16 Март 2020 2020-03-16T08:02:43+03:00

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Полицейские в районе Шушенского задержали 36-летнего наркокурьера, который... шел по трассе Р-257 «Енисей». Почему не на машине - не известно. Ясно одно: товар мужчина доставлял своим ходом. Но такие прохожие на трассе - прямо скажем, большая редкость ми выглядят подозрительно.. Как рассказали в ГУ МВД по Красноярскому краю, сначала патрульные его просто приметили, решили проверить на всякий случай. Но мужчина бросился наутек. Впрочем, бегал он не долго - задержали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/766563" frameborder="0"></iframe> Наркокурьер, обвешенный гашишем.Видео: ГУ МВД оп Красноярскому краю

- При личном досмотре сотрудники органов внутренних дел обнаружили у злоумышленника 4 полимерных свертка с веществом растительного происхождения. Проведенная экспертиза установила, что данное вещество является гашишем. Общий вес наркотического средства составил более 1 килограмма, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в региональном главке МВД.

К слову, товар он упаковал по пакетам, которые устроил под курткой - обвесился ими, как новогодняя елка. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по уголовное дело по ч.4 ст. 228.1 УК России (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере). Статья тяжелая и по ней наркокурьеру грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU