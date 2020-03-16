Мошенник обманул на наследстве сотрудников банка на 5,7 миллиона рублей

16 Март 2020 2020-03-16T07:41:58+03:00

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Житель Норильска придумал, как быстро разбогатеть. 54-летний мужчина подделал документы о наследстве и принес их в банк, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю. Сотрудники банка поверили и выдали мужчине… 5,7 миллиона рублей.

- Мужчина якобы унаследовал денежные средства 86-летней женщины, которая скончалась в 2015 году, - рассказали «комсомольской правде» - Красноярск в полиции. - После дополнительной проверки документов на подлинность выяснилось, что они являются фиктивными.

Но денежки уже уплыли. Благо, полицейские очень быстро установили его местонахождения и задержали. В отношении мошенника возбуждено уголовное дело по ч. 4 Ст.159 УК России (мошенничество). Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Успел ли мужчина потратить «наследство», приходилась ли ему родственницей 86-летняя старушка, и откуда он узнал о ее сбережениях - не сообщается. До суда его содержат под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU