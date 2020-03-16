2020-03-16T06:56:38+03:00
Дом. Семья

В Красноярском крае сойки устроили брачные танцы с песнями и мяуканьем

Так птицы в нацпарке «Шушенский бор» ухаживают друг за другом
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Сойка обыкновенная Фото: Элинор ПэйтСойка обыкновенная Фото: Элинор Пэйт
Изменить размер текста:

Он - настоящий красавец с пушистым хохолком, белыми перышками и неплохими вокальными данными. Она - тем более красавица, принимающая ухаживания одного из лучших самцов. Ритуальный брачный танец соек попал в объектив фотокамеры в «Шушенском бору». К ухаживаниям располагает и обстановка - довольно тепло, уже распушилась верба и появились проталины. Самое время позаботиться о потомстве.

Самцы соек тут же приступили к ухаживаниям. И зрелище это презабавное, рассказывают сотрудники нацпарка. Они буквально окружают свою пару вниманием, танцуют, прыгая с ветки на ветку, распевают песни - неразборчиво, но немного похоже на мяуканье. Топорщат усы, белые перья на боках и брюшке. В общем, всячески демонстрируют любовь и обожание.

Сойки вступили в брачный период Фото: Элинор Пэйт

Сойки вступили в брачный период Фото: Элинор Пэйт

-. Если самка согласна на сближение, она разрешает своему кавалеру подобраться поближе, побуждая его покормить ее, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в «Шушенском бору». - С этой целью она принимает на ветке горизонтальное положение, подгибая лапки, приспускает крылья и трепещет ими, подражая таким образом птенцу, выпрашивающему корм.

Ну, а дальше - любовь и забота о потомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Думали прохожий. Полицейские поймали обвешенного гашишем наркокурьера
Мошенник обманул на наследстве сотрудников банка на 5,7 миллиона рублей
В Красноярском крае сойки устроили брачные танцы с песнями и мяуканьем
Потребительские кредиты по фиксированной ставке 9,9% годовых
Спасатели с помощью автовышки сняли с дерева перепуганного застрявшего кота
Красноярец продает за 50 000 рублей спичечный парусник
Зоозащитники обещают 100 000 рублей за информацию о тех, кто истребляет бездомных собак
В красноярском эко-парке «Гремячая грива» посетители устроили парад снеговиков
В Красноярске ФК «Енисей» обыграл московский «Спартак-2»
В Канске на видео попал мужчина, подбрасывающий котят на крыльцо магазина
Красноярцев приглашают на матч «Енисея» со «Спартаком-2»
В Красноярске управляющую компанию оштрафовали за мусор возле многоквартирного дома
На Таймыре после бурной встречи подруг одна из них осталась без шубы и телефона
Жительницу Красноярска заподозрили в мошенничестве в сфере долевого строительства
На правобережье Красноярска изменится схема дорожного движения
«Закрылся в машине, пришлось разбивать стекло»: в Красноярском крае задержали водителя, которого трижды лишали прав за пьяную езду
«Новый Рим» Светланы Лободы: певица приедет в Красноярск с новой программой SOLD OUT
2-летний мальчик погиб в лобовом ДТП под Канском
«Как в фильме ужасов»: соцсети шокировали жуткие фото красноярской больницы
Чемпионат России по сноуборду в Красноярске перенесен из-за коронавируса