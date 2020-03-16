В Красноярском крае сойки устроили брачные танцы с песнями и мяуканьем

16 Март 2020 2020-03-16T06:56:38+03:00

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Он - настоящий красавец с пушистым хохолком, белыми перышками и неплохими вокальными данными. Она - тем более красавица, принимающая ухаживания одного из лучших самцов. Ритуальный брачный танец соек попал в объектив фотокамеры в «Шушенском бору». К ухаживаниям располагает и обстановка - довольно тепло, уже распушилась верба и появились проталины. Самое время позаботиться о потомстве.

Самцы соек тут же приступили к ухаживаниям. И зрелище это презабавное, рассказывают сотрудники нацпарка. Они буквально окружают свою пару вниманием, танцуют, прыгая с ветки на ветку, распевают песни - неразборчиво, но немного похоже на мяуканье. Топорщат усы, белые перья на боках и брюшке. В общем, всячески демонстрируют любовь и обожание.

Сойки вступили в брачный период Фото: Элинор Пэйт

-. Если самка согласна на сближение, она разрешает своему кавалеру подобраться поближе, побуждая его покормить ее, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в «Шушенском бору». - С этой целью она принимает на ветке горизонтальное положение, подгибая лапки, приспускает крылья и трепещет ими, подражая таким образом птенцу, выпрашивающему корм.

Ну, а дальше - любовь и забота о потомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU