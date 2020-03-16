2020-03-16T06:11:27+03:00
Дом. Семья

Спасатели с помощью автовышки сняли с дерева перепуганного застрявшего кота

Туда забрался, а обратно - никак
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Спасение котейки Фото: ЧП-КанскСпасение котейки Фото: ЧП-Канск
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В Канске спасатели выручили из беды застрявшего на дереве домашнего кота. Произошло все в районе 2-й улицы Космонавтов. Проныра вскарабкался на высоту трехэтажного дома и оттуда оповестил всю округу, что спуститься не может. Бедолага оглушительно мяукал и звал на помощь хозяев. Ну, или хоть кого-то. К слову, котейка домашний, поэтому хозяева его быстро хватились. Сначала звали, пытались приманить едой, но стало понятно, что животное в ужасе от высоты и застряло намертво.

Спасение кота.Видео: ЧП-Канск

Тогда хозяйка животного позвонила спасателям и стала слезно умолять - помогите снять, погибнет от страха или упадет. А с такой высоты на четыре лапы при всем желании не приземлишься. Спасатели откликнулись. Подогнали автовышку и сняли кота. Кстати, тот вел себя смирно, не царапался. Видимо, с перепуга. Или уже не чаля, что спасут. Котейку торжественно передали хозяйке. А в сообществе ЧП-Канск обсуждают, надо ли вообще доставать животное, которое и само в состоянии спуститься: дескать, слишком много сил и средств потрачено на обычного кота. Многие думают, посидел бы и сам спрыгнул - жизнь бы заставила. Другие против. Нельзя животное вот так мучить, а спасатели - молодцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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