2020-03-16T04:33:02+03:00
Общество

Зоозащитники обещают 100 000 рублей за информацию о тех, кто истребляет бездомных собак

Они считают, что животных в Красноярске уничтожают целенаправленно
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Зоозащитники хотят вычислить тех, кто уничтожает собакЗоозащитники хотят вычислить тех, кто уничтожает собакФото: Мария ЛЕНЦ
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Тема бездомных собак уже больше месяца – в первых строках информационной повестки в Красноярске. Отправной точкой стал тот факт, что в разных частях города были найдены трупы людей со следами укусов. В Красноярске, считают общественники, началась после этого целая кампания по истреблению бездомных животных, которую многие, чего греха таить, оправдали. Тем не менее общественники считают, что собак подставили, а найденные мертвые люди – бродяги без определенного места жительства. Их тела могли подкинуть в места, где обитают голодные стаи. СК, напомним, ведет расследование, и официально подтверждено: от укусов животных умерло двое из 5 найденных.

Тем не менее собак начали жестоко убивать. Зоозащитники в соцсетях то тут, то там размещают фото расправы. И это, по словам общественницы Наталии Подоляк, далеко не все факты. Ведь некоторые трупа после отстрела убийцы животных успевают убрать. Более того, по мнению общественников, нет оснований для введения режима ЧС в городе.

- Люди, создавшие комиссию по борьбе с животными, проявляющими немотивированную агрессию, – не специалисты. На чем основываются, если в законе нет определения, что такое агрессия? Любую нашу домашнюю собаку можно назвать агрессивной – она ведь рычит при виде посторонних, может и залаять и даже наброситься на незнакомца, - поясняет Подоляк.

Общественники и горожане при этом задаются логичным вопросом: почему в городе не строят приют? Ведь по новому закону он теперь должен быть.

- Нам не остается ничего другого, как начать сбор доказательств противоправных действий, осуществляемых в рамках режима ЧС. Мы намерены собрать эти доказательства и предъявить их не только суду, на который, собственно говоря, не надеемся, а, в первую очередь, всей мировой общественности, - говорит Подоляк. - Люди, желающие приехать в Красноярск по бизнесу или на отдых, должны знать, что здесь небезопасно. Здесь властвует истерия убийства беззащитных животных. Помогите нам ради святого дела! Конфиденциальность гарантируем.

Общественники обещают вознаграждение в 100 000 рублей тому, кто предоставит полную информацию о тех, кто уничтожает собак. С именами, фамилиями, организациями. Также о тех, кто оплачивает убийства и утилизацию животных.

Телефон для обращений: 8-983–149–71-89

ИСТОЧНИК KP.RU

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Зоозащитники обещают 100 000 рублей за информацию о тех, кто истребляет бездомных собак
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