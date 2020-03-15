В красноярском эко-парке «Гремячая грива» посетители устроили парад снеговиков
В Красноярске посетители эко-парка «Гремячая грива» воспользовались моментом, пока снег не растаял, и устроили настоящий парад снеговиков.
Снеговик на деревеФото: Мария ЛЕНЦ
Не у каждого с собой в запасе оказалась морковка, угольки и ведро, поэтому лепили и фантазировали.
Парад снеговиков в красноярском эко-парке «Гремячая грива».Дети и родители лепят снеговиковМария ЛЕНЦ
Вот так маленький снеговик поселился на дереве. Еще одному сделали глазки из монеток. Третьему и вовсе вместо носа прилепили… гранату.
Полюбуйтесь на мой носик!Фото: Мария ЛЕНЦ
Скорее всего, кто-то принес с собой игрушку и решил использовать с пользой для дела. У четвертого снеговика соорудили шикарную шевелюру из веточек. Так спонтанно появилась в эко-парке необычная выставка. Да еще в самом разгаре весны. Когда на улице плюсовая температура.
Ну привет, мой новый друг!Фото: Мария ЛЕНЦ
- Снеговиков 15 я насчитала, не меньше! – рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск красноярка Марина. – Граната вместо носа меня, конечно, удивила.
Настоящая выставка снеговиков получиласьФото: Мария ЛЕНЦ
Ну а потом, после построения снеговиков начиналось самое главное - фотосессия! Ребята с удовольствием позировали возле снежных человечков.
В парке в выходные было многолюдноФото: Мария ЛЕНЦ
ИСТОЧНИК KP.RU