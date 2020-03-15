В красноярском эко-парке «Гремячая грива» посетители устроили парад снеговиков

15 Март 2020 2020-03-15T17:06:51+03:00

Для глаз и носов использовали подручные материалы

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В Красноярске посетители эко-парка «Гремячая грива» воспользовались моментом, пока снег не растаял, и устроили настоящий парад снеговиков.

Снеговик на деревеФото: Мария ЛЕНЦ

Не у каждого с собой в запасе оказалась морковка, угольки и ведро, поэтому лепили и фантазировали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/766516" frameborder="0"></iframe> Парад снеговиков в красноярском эко-парке «Гремячая грива».Дети и родители лепят снеговиковМария ЛЕНЦ

Вот так маленький снеговик поселился на дереве. Еще одному сделали глазки из монеток. Третьему и вовсе вместо носа прилепили… гранату.

Полюбуйтесь на мой носик!Фото: Мария ЛЕНЦ

Скорее всего, кто-то принес с собой игрушку и решил использовать с пользой для дела. У четвертого снеговика соорудили шикарную шевелюру из веточек. Так спонтанно появилась в эко-парке необычная выставка. Да еще в самом разгаре весны. Когда на улице плюсовая температура.

Ну привет, мой новый друг!Фото: Мария ЛЕНЦ

- Снеговиков 15 я насчитала, не меньше! – рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск красноярка Марина. – Граната вместо носа меня, конечно, удивила.

Настоящая выставка снеговиков получиласьФото: Мария ЛЕНЦ

Ну а потом, после построения снеговиков начиналось самое главное - фотосессия! Ребята с удовольствием позировали возле снежных человечков.

В парке в выходные было многолюдноФото: Мария ЛЕНЦ

ИСТОЧНИК KP.RU