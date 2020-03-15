В Красноярске ФК «Енисей» обыграл московский «Спартак-2»

15 Март 2020 2020-03-15T16:30:54+03:00

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Красноярский футбольный клуб 15 марта в домашнем матче на поле «Футбол - Арена Енисей» в матче 27-го тура ФНЛ обыграл «Спартак-2» из Москвы. Итоговый счет встречи 1:0. Решающий гол занес полузащитник «красноярских львов» Константин Савичев на 87-й минуте игры.

И вот как отреагировал тренер Юрий Газзаев на победу своей команды: «Мы заслуженно выиграли и дело не в удалении. Играли цельно и стройно».

#ЕнисейСпартак2: пресс-конференция по итогам матча.Пресс-служба ФК "Енисей"

«Комсомольская правда» - Красноярск напоминает, что матч первого круга между командами состоялся 20 августа в Москве и завершился победой красно-белых со счетом 2:0. В результате сегодняшней игры «Енисей» с 17-го места в турнирной таблице Футбольной национальной лиги поднялся на 13-е. «Спартак-2» спустился с 16 строки на одну позицию.

Фанаты красноярских спортсменов ликуют: «1-0, «Енисей победиииил! Поздравляем всех наших! Уррра!».

Некоторые высказывают мнение, что удачно сложился ход игры. Но игроки, тем не менее, показали хорошую игру: «Повезло, не повезло - это разговоры для Спартака. Сегодня был один из решающих матчей сезона, и он выигран. Прогресс в общей организации игры тоже был заметный по сравнению с Шинником, да и по составу вопросов намного меньше».

Добавим, что в следующем матче красноярцы примут «Торпедо». Желаем удачи!

ИСТОЧНИК KP.RU