В Канске на видео попал мужчина, подбрасывающий котят на крыльцо магазина
Жители Канска требуют наказать мужчину, который подбросил двух котят на крыльцо местного магазина. Его действия зафиксировала камера уличного видеонаблюдения. Незнакомец подошел к магазину с небольшим пакетом. Сначала он выпустил одного котенка, потом достал и другого. На вид малышам около трех месяцев, очень похожи на сиамских. Котики беспокойно бегают по крыльцу и отчаянно мяукают. Но это не трогает сердце их хозяина. Он осмотрелся по сторонам и сбежал с «места преступления».
И сегодня же это видео выложили в паблике «Подслушано в Канске». Посетители соцсетей возмущены жестоким поступком хозяина котят:
Оставил котов на крыльце Канск.Подслушано в Канске
«Мужик, кoтopый ocтaвил кoтят возле магазина по Урицкого 116 во втopoм чacу дня сeгодня. Если ты их не заберешь сегодня, то пойду писать заявление!».
«Вот таким образом кошечки и собачки пополняются ряды бездомных. Я этому мужчине, если его так можно назвать, желаю от всей души «здоровья»».
«Выбросил на верную смерть, вырастил, и гулять отправил. Потом удивляются, откуда же бездомных животных так много».
Где сейчас находятся котята, не сообщается. Возможно, они все еще на том же крыльце. По информации «Комсомольской правды» - Красноярск, сердобольные сотрудники магазина накормили их и постелили покрывало, чтобы те не замерзли. Хочется надеяться, что малыши быстро обретут новый дом и любящих хозяев.
ИСТОЧНИК KP.RU