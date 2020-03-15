В Канске на видео попал мужчина, подбрасывающий котят на крыльцо магазина

15 Март 2020 2020-03-15T15:28:39+03:00

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Жители Канска требуют наказать мужчину, который подбросил двух котят на крыльцо местного магазина. Его действия зафиксировала камера уличного видеонаблюдения. Незнакомец подошел к магазину с небольшим пакетом. Сначала он выпустил одного котенка, потом достал и другого. На вид малышам около трех месяцев, очень похожи на сиамских. Котики беспокойно бегают по крыльцу и отчаянно мяукают. Но это не трогает сердце их хозяина. Он осмотрелся по сторонам и сбежал с «места преступления».

И сегодня же это видео выложили в паблике «Подслушано в Канске». Посетители соцсетей возмущены жестоким поступком хозяина котят:

Оставил котов на крыльце Канск.Подслушано в Канске

«Мужик, кoтopый ocтaвил кoтят возле магазина по Урицкого 116 во втopoм чacу дня сeгодня. Если ты их не заберешь сегодня, то пойду писать заявление!».

«Вот таким образом кошечки и собачки пополняются ряды бездомных. Я этому мужчине, если его так можно назвать, желаю от всей души «здоровья»».

«Выбросил на верную смерть, вырастил, и гулять отправил. Потом удивляются, откуда же бездомных животных так много».

Где сейчас находятся котята, не сообщается. Возможно, они все еще на том же крыльце. По информации «Комсомольской правды» - Красноярск, сердобольные сотрудники магазина накормили их и постелили покрывало, чтобы те не замерзли. Хочется надеяться, что малыши быстро обретут новый дом и любящих хозяев.

ИСТОЧНИК KP.RU