Красноярцев приглашают на матч «Енисея» со «Спартаком-2»

15 Март 2020 2020-03-15T09:51:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Московский «Спартак-2» следующий соперник «Енисея» в 27 туре ОЛИМП-Первенства ФНЛ. Встреча команд состоится 15 марта в 16.00 по местному времени в «Футбол - Арене Енисей» (ул. Новгородская, 5, строение 7).

Напомним, москвичи после 26 туров располагаются на 16 месте, красноярские спортсмены находятся на 17 позиции и отстают на одно очко. Оба клуба одержали по шесть побед. Всего же «Енисей» и «Спартак-2» провели – восемь встреч, пять побед на счету игроков из Москвы, три раза сильнее были красноярцы.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, в нынешнем составе «Енисея» играют четыре воспитанника ФК «Спартак». Это защитники – Игорь Киреев и Иван Хомуха, а также полузащитники Константин Савичев и Александр Зотов.

- Кроме основной игры в Футбол-Арене «Енисей» пройдет Матч-day, рассказала Вера Масловская, специалист по внешним связям ФК «Енисей». - Мы подготовили для болельщиков развлекательные площадки, которые начнут свою работу за час до игры. На улице все наши гости смогут поиграть в бенди, футбол и регби. В холле первого этажа всех будет встречать DJ SLAVAKA, а на втором этаже можно будет погонять мяч вместе с ветеранами футбола в надувной панне. Маленьких болельщиков ждет батут, попкорн, сладкая вата и традиционный аквагрим.

Кроме того, в развлекательной зоне будет работать инклюзивная мастерская «Трудово», где каждый желающий сделает значок с авторским рисунком. По традиции гостей манежа ждет фото и автограф-сессия с футболистами и прекрасная возможность поддержать игроков, получивших травмы, написав им добрые пожелания. Представительницы прекрасного пола смогут посетить бьюти-зону от компании «Benefit», мастера которой сделают красивый макияж.

ИСТОЧНИК KP.RU