В Красноярске управляющую компанию оштрафовали за мусор возле многоквартирного дома

15 Март 2020 2020-03-15T09:38:12+03:00

На это нарушение коммунальщикам придется заплатить 30 тысяч рублей

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Красноярские городовые призвали к ответственности ООО УК «Жилищный трест № 7», которая плохо выполняла свою работу по вывозу мусора.

На официальной странице городовых в instagram опубликованы фотографии контейнерной площадки возле девятиэтажки на проспекте Свободный, 12, заваленные мусором. И тут же пояснение:

«Согласно Правилам благоустройства запрещено выбрасывать отходы вне мусорных баков и урн, а также накапливать отходы на территории города в не предусмотренных для этих целей местах».

Жители не могут подойти к бакам из-за хлама Фото: instagram

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, административная комиссия Железнодорожного района приняла решение о штрафе 30 тысяч рублей за это нарушение.

Красноярцы одобрили меры, предпринятые в отношении УК. И даже указали несколько адресов, где подобная ситуация:

«Такая же беда по адресу Борьбы 28. Всегда мусор навален вокруг контейнеров, потому что подойти невозможно к контейнерам. Бывает что контейнеры пустые, а мусор вокруг. Я видела, что мусоровоз опустошает контейнеры, а вокруг все утопает в мусоре, нужно чтобы УК оперативно после вывоза собирали остатки и видимо не хватает количество контейнеров».

ИСТОЧНИК KP.RU