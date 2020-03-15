На Таймыре после бурной встречи подруг одна из них осталась без шубы и телефона

15 Март 2020 2020-03-15T08:48:34+03:00

Наутро она отправилась в дежурную часть с заявлением о краже

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Жительницу Таймыра, позарившуюся на чужое имущество, суд приговорил к обязательным работам. Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в краевой полиции, в декабре прошлого года в дежурную часть обратилась 37-летняя женщина с заявлением о краже. У нее пропала дорогая норковая шуба и сотовый телефон. Ущерб – около 120 тысяч рублей.

Подозреваемую задержали уже через несколько часов. Ею оказалась 36-летняя подруга потерпевшей из Дудинки, которая накануне находилась у нее в гостях.

- Женщина, воспользовалась тем, что ее знакомая уснула, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. – Она похитила из квартиры норковую шубу и сотовый телефон, после чего скрылась с места происшествия.

Полицейским удалось изъять часть похищенного и вернуть его законной владелице. В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по 158 статье «Кража». Суд приговорил ее к 300 часам обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU