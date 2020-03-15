Жительницу Красноярска заподозрили в мошенничестве в сфере долевого строительства

15 Март 2020 2020-03-15T06:39:45+03:00

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39-летняя жительница Красноярска подозревается в похищении десяти миллионов рублей у участников долевого строительства. В отношении нее пока возбуждено 10 уголовных дел.

Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в городской полиции, в 2019 году в дежурную часть обратились несколько человек с заявлением о мошенничестве. Выяснилось, что представлявшаяся индивидуальным предпринимателем женщина, выступала в качестве посредника между застройщиками и покупателями жилья.

- Злоумышленница предложила покупателям квартиры дешевле, чем от застройщика, - пояснили в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское». - Получив от граждан денежные средства, в установленные сроки она не выполнила взятые на себя обязательства по реализации квартир. Полученными деньгами распорядилась по своему усмотрению.

Ранее подозреваемая не была судима. Сейчас в отношении нее возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 «Мошенничество». Ей грозит до шести лет лишения свободы. Потерпевшими от ее действий признаны 10 человек, сумма ущерба - 10 миллионов рублей.

В настоящее время полицейские продолжают расследование. Не исключено, что от действий предполагаемой мошенницы пострадали и другие люди.

ИСТОЧНИК KP.RU