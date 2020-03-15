2020-03-15T05:45:31+03:00
Общество

На правобережье Красноярска изменится схема дорожного движения

Водителям следует учитывать это обстоятельство и заранее ознакомиться с нововведениями
Ольга КОСТИНА
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Новая схема движения Фото: администрация КрасноярскаНовая схема движения Фото: администрация Красноярска
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В Красноярске с 16 марта изменится схема дорожного движения на улицах Московская и Коломенская. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в пресс-службе администрации города.

Изменения коснутся участка в районе улицы Мичурина, 6А, улицы Коломенская, 15 и на проспекте имени газеты «Красноярский Рабочий», 45. Там установят знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».

В городской администрации пояснили, что такое решение было принято для обеспечения безопасности пассажирских перевозок. Движение на этом участке улице Московская организовано по одной полосе в каждую сторону. А водители часто паркуют свои автомобили с правой стороны, что создает серьезные помехи для движения транспорта, в том числе и общественного, который двигается со стороны улицы Коломенская. Часто из-за припаркованных машин водителям автобусов приходится выезжать на полосу встречного движения, что очень опасно и может привести к плачевным последствиям.

Новые дорожные знаки начнут действовать на постоянной основе с 16 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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