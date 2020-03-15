2020-03-15T04:22:04+03:00
Происшествия

«Закрылся в машине, пришлось разбивать стекло»: в Красноярском крае задержали водителя, которого трижды лишали прав за пьяную езду

За свой десятилетний он 50 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД [видео]
Ольга КОСТИНА
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Инспекторы ДПС задержали водителя и пассажира и доставили в дежурную частьИнспекторы ДПС задержали водителя и пассажира и доставили в дежурную частьФото: ГУ МВД по Красноярскому краю
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В Назаровском районе Красноярского края в ходе рейда «Нетрезвый водитель» госавтоинспекторы задержали водителя и его пассажира, которые отказались показать свои документы и заблокировали двери автомобиля. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в краевой полиции.

Мужчины ехали в автомобиле «Toyota Avensis», когда их остановили полицейские для проверки документов. Но вместо того чтобы выйти из машины, водитель быстро перебрался на заднее пассажирское сиденье и заблокировал двери. Выйти отказался категорически. Инспекторам ДПС пришлось разбить стекло иномарки, чтобы открыть двери и задержать нарушителей. Обоих доставили в дежурную часть для дальнейших разбирательств.

В Красноярском крае задержали злостного нарушителя ПДД.ГУ МВД по Красноярскому краю

- От прохождения медицинского освидетельствования водитель, по внешним признакам находящийся в состоянии алкогольного опьянения, отказался, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. - В отношении него был составлен административный протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», а также по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ за невыполнение законного требования сотрудника полиции в отношении водителя и пассажира.

Выяснилось, что 28-летний водитель за свой десятилетний стаж 50 раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. Ранее он трижды лишался прав за вождение в нетрезвом виде. Но в настоящее время вновь успел их восстановить. По решению суда водителю назначен административный арест – 5 суток, его пассажиру административный арест – 3 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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