«Новый Рим» Светланы Лободы: певица приедет в Красноярск с новой программой SOLD OUT

14 Март 2020 2020-03-14T17:25:51+03:00

Где и когда состоится концерт

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Синглы певицы бьют рекорды продаж в iTunes, видеоклипы набирают десятки миллионов просмотров в YouTube. Она — безусловный лидер всех хит-парадов.

Светлана Лобода представит в Красноярске свой новый альбом и невероятное шоу «SOLD OUT».

В альбоме и программе «SOLD OUT» многие даже не сразу узнали голос певицы — так поменялась её вокальная манера. Перед нами новая LOBODA: у неё новый звук: броский, динамичный, использующий последние тенденции мировой поп-музыки — от EDM до хип-хопа.

«Оставайтесь голодными, оставайтесь безрассудными, ищите и вы обязательно найдёте — любимая цитата сегодняшнего дня, — говорит LOBODA. — Я слишком долго делала музыку понятную. Музыку для всех. Сегодня время экспериментов».

Релиз нового альбома SOLD OUT состоялся 13 декабря 2019 года. Над ним работали авторы, композиторы и аранжировщики из Украины, России, Швеции и Великобритании. Певица решила не выпускать песни синглами, а сплела из них качественное музыкальное полотно. Одним из самых ротируемых треков стала песня «Новый Рим».

Конкретно

Платинум Арена

12 июня, 19.00.

Билеты уже в продаже.

ИСТОЧНИК KP.RU