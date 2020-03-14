14 Март 2020 2020-03-14T15:48:59+03:00

2-летний мальчик погиб в лобовом ДТП под Канском. Фото: ЧП - Канск.

Один из водителей вылетел на встречку [фото]

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Страшное лобовое ДТП под Канском (Красноярский край) унесло жизнь 2-летнего ребенка. Об этом сообщило ИА Запад24 со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.

- Авария произошла в субботу, 14 марта, в 12.30 на восьмом километре автодороги Канск – Филимоново – Комарово, - поясняют дорожные полицейские. – Водитель автомобиля Волга выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ 2104.

По уверениям очевидцев, мужчина за рулем Волги был пьян. Поняв, что натворил, пытался сбежать с места ДТП, но его поймали.

Один из водителей вылетел на встречку. Фото: ЧП - Канск.

- В результате аварии 2-летний мальчик (он находился в салоне ВАЗ) получил тяжелые травмы, от которых умер в больнице, - продолжают инспекторы. – Водитель и пассажирка Жигулей были госпитализированы, получил травмы также пассажир Волги.

Когда салон отечественного авто осмотрели после ДТП, детского удерживающего устройства там не нашли. Предварительно, ребенок сидел на руках у мамы. Он погиб, она пострадала.

Говорят, два года малышу бы исполнилось только завтра, 15 марта, но…

ИСТОЧНИК KP.RU