«Как в фильме ужасов»: соцсети шокировали жуткие фото красноярской больницы

14 Март 2020 2020-03-14T14:33:09+03:00

Что на них изображено? [фото]

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Вся в трещинах плитка на полу, колченогие стулья и обшарпанные столы, как из прошлого века. Стены в струпьях штукатурки, а с них беспечно улыбается кое-как налепленная скотчем бумажная Царевна-лягушка. Это не декорации к фильму ужасов, это детская поликлиника в офтальмологической больнице Красноярска.

Снимки, сделанные одним из сотрудников, выложил на своей странице депутат Законодательного Собрания края Александр Глисков. С пояснением: «Так выглядит детская поликлиника в офтальмологической больнице». А заодно опубликовал рассказ источника:

Здесь лечат детей. Фото: Александр Глисков.

- Работаю в краевой офтальмологической больнице, детской поликлинике. Опишу кратко, в каких условиях работают медики и лечатся дети. Начиная с первого этажа лестничных пролетов кафель на полу еще советских времен, местами разрушен. Оконная мозаика в дырах. В коридоре и кабинетах отваливается штукатурка, висят провода, в ординаторской плесень на окнах. А это медицинское учреждение, которое обслуживает весь край и близлежащие территории!

Действительно, картина жуткая, возмутились соцсети:

Такая тут плитка на полу. Фото: Александр Глисков.

- Неужели дети чиновников тоже лечатся в таких?

- Куда смотрят те, кто принимает решения?

- Погодите, может, это вообще ремонт? И просто снят процесс?

Оперативное разъяснение в выходной от представителей поликлиники получить не удалось. Так что пока смотрим фото и ждем комментарий. «Комсомольская правда» - Красноярск следит за развитием ситуации.

Декорации к фильму ужасов? Фото: Александр Глисков.

ИСТОЧНИК KP.RU