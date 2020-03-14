Чемпионат России по сноуборду в Красноярске перенесен из-за коронавируса

14 Март 2020 2020-03-14T12:05:18+03:00

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Из-за коронавируса чемпионат России по сноуборду в Красноярске отложили на две недели. Об этом сообщили «Городские новости».

Напомним, соревнования в дисциплинах параллельный слалом, сноуборд-кросс и параллельный слалом-гигант должны были состояться на склонах спортомплекса «Сопка» с 16 по 21 марта.

Однако из-за риска распространения коронавирусной инфекции их решено было перенести.

- Предварительные даты проведения чемпионата России в дисциплинах параллельный слалом, параллельный слалом-гигант - с 30 марта по 2 апреля, а в дисциплине сноуборд-кросс - с 31 марта по 3 апреля, - проинформировали в Федерации сноуборда России.

Как вариант: ЧР могут провести на другой площадке. Как оказалось, после участия в мировых турнирах часть участников чемпионата находятся на карантине. Поэтому прилететь на соревнования в Красноярск с 16 по 21 марта они бы не смогли.

Напомним, по данным управления Роспотребнадзора по краю, у нас не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU