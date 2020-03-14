2020-03-14T11:44:25+03:00
Происшествия

Красноярец решил проучить обочечника и нарвался на драку

Смотрим, как все было [видео]
Ася ЖУКОВА
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Красноярец решил проучить обочечника и нарвался на драку. Фото, видео: ЧП - Красноярск.Красноярец решил проучить обочечника и нарвался на драку. Фото, видео: ЧП - Красноярск.
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На Северном шоссе в Красноярске водитель решил проучить обочечника и нарвался на потасовку. Поединок двух мужчин попал на видео, его опубликовали в группе «ЧП – Красноярск».

На кадрах видно: водитель иномарки захотел наказать любителей объезжать затор по обочине. И поставил свое авто на их пути. Такой метод «воспитания» оказался не по нраву рулевому Lada Granta. Он все-таки сумел обогнуть мешавшую проезду иномарку. А затем отправился наводить свои порядки. В итоге все закончилось дракой. Водитель иномарки получил несколько ссадин.

Северное шоссе 13.03.2020 ЧП Красноярск. Красноярец решил проучить обочечника. .Видео: ЧП - Красноярск.

- Дело не в том, что есть люди, которые спешат или не спешат, - пояснил он в соцсети. – А существует уважение, о котором все забыли! Тех, кто спешит реально, а не просто объезжает пробку, чтобы в ней не тухнуть, очень мало. И если он спешил, то после того, как объехал, просто бы поехал дальше, Но, видимо, никуда не спешил!

В комментариях большинство пользователей поддержали водителя иномарки: «Молодец, хоть кто-то держит обочину». Также известно, что пострадавший написал на обидчика из Granta заявление в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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