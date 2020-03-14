В Красноярске упавшей в детсаду девочке удалили селезенку

14 Март 2020 2020-03-14T11:06:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Четырехлетняя девочка после травмы, полученной в детском саду Красноярска, лишилась селезенки. Недавно проверку ЧП провела прокуратура Советского района.

Напомним, все произошло 15 января 2020 года. Вернувшись с прогулки, девочка вместе с другими детьми зашла в раздевалку. В какой-то момент ребенок не удержался на ногах, упал и ударился животом об угол скамейки.

Травма оказалась серьезной: удар привел к разрыву селезенки и внутреннему кровотечению. Поэтому врачи 20-й больницы пришли к решению экстренно удалить орган. Девочка выжила, ее здоровью ничего не угрожает.

А СК и прокуратура организовали проверки ЧП. Вскоре выяснилось, по какой-то причине ни воспитатель, ни руководитель детсада не позвонили в «скорую». Хотя должны были это сделать сразу же.

На исполняющую обязанности заведующей завели административное дело. Однако женщина вину свою признавать не стала. И только пеняла на медработника: именно она отвечает за состояние детей. Впрочем, суд не внял ее доводам, признал виновной и назначил наказание – штраф – 10 тысяч рублей. Кроме того, родители могут подать на учреждение иск и потребовать компенсировать вред, причиненный здоровью дочери.

ИСТОЧНИК KP.RU