14 Март 2020 2020-03-14T10:32:17+03:00

На Столбах под Красноярском стало меньше лосей, но больше рысей. Фото: нацпарк Столбы.

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Под Красноярском – на территории Столбов – стало меньше лосей, но больше рысей. Сотрудники национального парка поделились итогами подсчета животных. Традиционно его проводят каждый год в конце зимы. На этот раз она была аномально теплой и - главное – малоснежной, что не могло не повлиять на численность обитателей нацпарка.

Итак, вот наблюдения ученых: заметно сократилось поголовье лося и кабарги. Сохатых на Столбах осталось не больше десятка, а кабарги – 280.

Возможно, снижение численности лосей вызвано пищевой конкуренцией с маралами (а их в парке много). Зимой и те, и другие питаются ветками. Только сохатые более капризны. Предпочитают объедать верхние побеги рябины, черемухи, смородины и пихты. До 40 кг за сутки! Если корма мало, лоси легко уходят в другие угодья. Видимо, так и произошло.

- А сокращение поголовья кабарги может быть связано с увеличением численности рыси, - говорят сотрудники парка. – Ведь для нее кабарга зимой - один из основных объектов охоты. Тем более рысей у нас стало больше, две самки весной принесли котят, четырех из которых успешно выкормили.

ИСТОЧНИК KP.RU