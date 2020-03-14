14 Март 2020 2020-03-14T09:44:45+03:00

В Красноярском крае из-за коронавируса под наблюдением 235 человек. Фото: Мария ЛЕНЦ

Ни одного заболевшего нет

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Из-за риска коронавируса в Красноярском крае под медицинским наблюдением находятся 235 человек (по данным на 13 марта). Случаев заболевания нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.

Напомним, в крае проводится постоянный мониторинг за эпидемиологической обстановкой, усилен контроль в пункте пропуска через границу аэропорта. Всех пассажиров, прибывших с территорий, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, проверяют. В крае обследован 771 человек с признаками респираторных заболеваний. Вирус не выявлен.

СИМПТОМЫ НОВОГО КОРОНАВИРУСА:

- высокая температура тела

- головная боль

- слабость

- затрудненное дыхание

- боли в мышцах

- тошнота

- рвота

- диарея

КОНКРЕТНО

Если вы вернулись из неблагополучной по коронавирусной инфекции страны:

- оставайтесь дома и передайте сведения о месте и датах пребывания на горячую линию Управления 8(391)226-89-94;

- при появлении первых признаков респираторной инфекции не покидайте квартиру; вызовите на дом «скорую» или участкового врача, проинформируйте о том, что были в стране, где зарегистрированы случаи инфекции;

- все, прибывшие из КНР, Южной Кореи, Ирана, Италии, Германии, Испании, Франции, в течение двух недель после прилета должны быть изолированы. Те, кто вернулся из других государств, неблагополучных по коронавирусу, при обращении также изолируются - на дому.

ИСТОЧНИК KP.RU