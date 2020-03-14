2020-03-14T09:44:45+03:00
Общество

В Красноярском крае из-за коронавируса под наблюдением 235 человек

Ни одного заболевшего нет
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
В Красноярском крае из-за коронавируса под наблюдением 235 человек.В Красноярском крае из-за коронавируса под наблюдением 235 человек.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Из-за риска коронавируса в Красноярском крае под медицинским наблюдением находятся 235 человек (по данным на 13 марта). Случаев заболевания нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.

Напомним, в крае проводится постоянный мониторинг за эпидемиологической обстановкой, усилен контроль в пункте пропуска через границу аэропорта. Всех пассажиров, прибывших с территорий, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, проверяют. В крае обследован 771 человек с признаками респираторных заболеваний. Вирус не выявлен.

СИМПТОМЫ НОВОГО КОРОНАВИРУСА:

- высокая температура тела

- головная боль

- слабость

- затрудненное дыхание

- боли в мышцах

- тошнота

- рвота

- диарея

КОНКРЕТНО

Если вы вернулись из неблагополучной по коронавирусной инфекции страны:

- оставайтесь дома и передайте сведения о месте и датах пребывания на горячую линию Управления 8(391)226-89-94;

- при появлении первых признаков респираторной инфекции не покидайте квартиру; вызовите на дом «скорую» или участкового врача, проинформируйте о том, что были в стране, где зарегистрированы случаи инфекции;

- все, прибывшие из КНР, Южной Кореи, Ирана, Италии, Германии, Испании, Франции, в течение двух недель после прилета должны быть изолированы. Те, кто вернулся из других государств, неблагополучных по коронавирусу, при обращении также изолируются - на дому.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярском крае из-за коронавируса под наблюдением 235 человек
Красноярские спасатели прекратили поиски пропавших при прорыве дамбы на Сейбе
15-летняя девушка ушла из минусинской больницы и пропала
Застрявшую на балконе красноярку выручили спасатели
Для красноярцев с 13 марта открыли «Сопку»
В Красноярске пройдет Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности среди школьников
В Красноярском крае по программе капремонта в жилых многоэтажках должны заменить 1034 лифта
В Канске сотрудница банка дважды спасла пожилого человека от мошенников
В Красноярске запретят проезд вдоль улицы Дубровинского
Зомби-апокалипсис возглавил список самых популярных фильмов ужасов в Tele2 TV
Житель Хакасии приехал в Красноярск за новым автомобилем и узнал, что его обманули на 2,5 миллиона
Доля пользователей приложения «Мой Tele2» в Сибири за год выросла вдвое
В Красноярске соберутся более 800 специалистов цифровых технологий со всей страны
В Красноярске на отлов бродячих собак добавили 1,6 миллионов рублей
ВТБ Лизинг стал лидером по продажам автомобилей LADA в лизинг в России
В Туве охотник выстрелил в косулю, а убил друга
Накануне профессионального праздника в Красноярском крае подсчитали работников службы быта и коммунальщиков