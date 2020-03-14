В Красноярском крае из-за коронавируса под наблюдением 235 человек
Из-за риска коронавируса в Красноярском крае под медицинским наблюдением находятся 235 человек (по данным на 13 марта). Случаев заболевания нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.
Напомним, в крае проводится постоянный мониторинг за эпидемиологической обстановкой, усилен контроль в пункте пропуска через границу аэропорта. Всех пассажиров, прибывших с территорий, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, проверяют. В крае обследован 771 человек с признаками респираторных заболеваний. Вирус не выявлен.
СИМПТОМЫ НОВОГО КОРОНАВИРУСА:
- высокая температура тела
- головная боль
- слабость
- затрудненное дыхание
- боли в мышцах
- тошнота
- рвота
- диарея
КОНКРЕТНО
Если вы вернулись из неблагополучной по коронавирусной инфекции страны:
- оставайтесь дома и передайте сведения о месте и датах пребывания на горячую линию Управления 8(391)226-89-94;
- при появлении первых признаков респираторной инфекции не покидайте квартиру; вызовите на дом «скорую» или участкового врача, проинформируйте о том, что были в стране, где зарегистрированы случаи инфекции;
- все, прибывшие из КНР, Южной Кореи, Ирана, Италии, Германии, Испании, Франции, в течение двух недель после прилета должны быть изолированы. Те, кто вернулся из других государств, неблагополучных по коронавирусу, при обращении также изолируются - на дому.
ИСТОЧНИК KP.RU