2020-03-14T07:32:59+03:00
Происшествия

15-летняя девушка ушла из минусинской больницы и пропала

Ее ищут четвертый день [фото]
Ася ЖУКОВА
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15-летняя девушка ушла из минусинской больницы и пропала. Фото: «Поиск пропавших детей – Красноярск».15-летняя девушка ушла из минусинской больницы и пропала. Фото: «Поиск пропавших детей – Красноярск».
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В Минусинске Красноярского края бесследно исчезла 15-летняя девушка. Светлана Будакова ушла из больницы, а обратно не вернулась, сообщили в группе «Поиск пропавших детей – Красноярск».

- Все случилось 10 марта около пяти часов вечера, - уточняют волонтеры. – Девушка вышла из больницы Минусинска и пропала. О ней ничего неизвестно уже четвертый день.

Если вы видели ее, позвоните! Фото: «Поиск пропавших детей – Красноярск».

Если вы видели ее, позвоните! Фото: «Поиск пропавших детей – Красноярск».

Приметы Светланы: рост 155 сантиметров, худощавого телосложения, каштановые волосы, серые глаза.

Особые приметы: косоглазие.

Была одета: палантин, толстовка, спортивные трико, все красного цвета; домашние тапочки.

Если вам что-нибудь известно о том, где может находиться пропавшая девушка, вы видели ее, просим позвонить по одному из номеров: 8(39132) 2-46-21 (отдел полиции) или 8-913-546-97-92 (волонтеры, круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU

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