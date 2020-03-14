2020-03-14T07:13:41+03:00
Происшествия

Застрявшую на балконе красноярку выручили спасатели

Из-за захлопнувшейся двери женщина оказалась заблокирована
Ася ЖУКОВА
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Застрявшую на балконе красноярку выручили спасатели.Застрявшую на балконе красноярку выручили спасатели.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске спасли женщину, для которой собственный балкон превратился в ловушку. Все случилось на Волочаевской, жительница одной из квартир вышла на балкон, однако порывом ветра двери захлопнуло, сообщили в КГКУ «Спасатель».

На помощь выдвинулись сотрудники МЧС. С помощью специального инструмента они вскрыли входную, а потом балконную дверь. И впустили женщину в квартиру. Сколько именно она пробыла в «плену», не уточняется.

… Всего за минувшие сутки сотрудники отряда выполнили четыре выезда. Так, например, помогли туристу из Казани, который травмировал колено в национальном парке Столбы. Довезли его до улицы Свердловской, откуда он мог вернуться в гостиницу самостоятельно.

В поселке Новоселово выручили больную женщину. Грузная пациентка не могла сама выйти из квартиры. Тогда подтянулись спасатели – вошли в дом и доставили женщину до машины «скорой помощи».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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