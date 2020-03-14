Для красноярцев с 13 марта открыли «Сопку»

14 Март 2020 2020-03-14T05:26:47+03:00

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Красноярский спорткомплекс «Сопка» (Биатлонная, 25Б) с 13 марта открыли для посещения горожан и не только. Об этом сообщили в пресс-службе крайспорта.

Массовые катания на трассе параллельного слалома возобновили для всех желающих после перерыва. Любителям горных лыж и сноуборда отвели самый пологий и широкий склон длиной в 430 метров и шириной 60 метров. На вершину можно доехать на подъемнике.

Стоимость одного подъема в будни - 50 рублей, в выходные – 70. Безлимитные абонементы - 650 и 750 рублей соответственно. Купить их можно на стойке администратора в АТБ «Фристайл». В том же помещении можно переодеться, оставив вещи в камере хранения. У финиша есть шатер обогрева и теплые туалеты.

Важно: на «Сопке» отсутствует прокат инвентаря. Все необходимое берем с собой.

КОНКРЕТНО

Трасса работает по графику:

- в пятницу с 18 часов до 21

- в субботу и воскресенье с 10 часов до 21

ИСТОЧНИК KP.RU