В Красноярске пройдет Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности среди школьников

13 Март 2020 2020-03-13T16:35:26+03:00

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Впервые в Красноярске 14 и 15 марта состоится муниципальный этап Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности среди школьников. Участники сразятся в коммуникативных боях. Они покажут умение отстаивать свою позицию по финансовым вопросам. В том числе как распоряжаться личными и семейными финансами.

На состязание выйдут 14 команд 5 – 10 классов. Это победители школьных турниров, состоявшихся в декабре прошлого года (в котором приняли участие 39 команд). Такие же соревнования пройдут в Канске и Иланском. По итогам в краевой этап выйдут по три команды из каждого города. Главный приз состязаний – летняя поездка на финал Всероссийского этапа в детский центр «Орленок».

Пару слов о жюри и организаторах мероприятия. Оценивать коммуникативные бои команд будут представители Отделения Красноярск Центробанка России, УФНС России по Красноярскому краю и Красноярского отделения Сибирского банка. Сам Чемпионат проходит в рамках проекта Минфина РФ «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации».

ИСТОЧНИК KP.RU