В Красноярском крае по программе капремонта в жилых многоэтажках должны заменить 1034 лифта

13 Март 2020 2020-03-13T16:00:33+03:00

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В Красноярском крае по программе капитального ремонта в жилых многоэтажках должны заменить 1034 лифта. Речь идет не только о краевом центре, а обо всех городах края. Сегодня, 13 марта, министр промышленности, энергетики и ЖКХ края Евгений Афанасьев провел совещание с подрядчиками и заслушал отчет, как идет работа.

Вот цифры: на замену 1034 лифтов в 294 домах отведено три года. С января в край уже завезли 496 единиц нового оборудования. В пути ещё 62. Еще 84 лифта изготавливает красноярский производитель, из них 21 лифт уже монтируют в Минусинска, Канска и Зеленогорска. В целом по краю идет замена 369 лифтов в 97 домах, 39 из которых – в северных территориях. Сдача готовых объектов начнется уже в текущем месяце.

- По договору мы должны заменить 254 лифта. На сегодняшний день на складе в Норильске находится 244 единицы. Учитывая непростую логистику, мы организовали доставку по Северному морскому пути. До конца месяца оставшийся объем будет на складе, - доложил директор подрядной организации «Импорт–Лифт» Максим Суворов.

ИСТОЧНИК KP.RU