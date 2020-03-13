2020-03-13T15:25:06+03:00
Происшествия

В Канске сотрудница банка дважды спасла пожилого человека от мошенников

Пенсионеру пообещали компенсацию за БАДы
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Канске сотрудница банка дважды спасла пожилого человека от мошенниковВ Канске сотрудница банка дважды спасла пожилого человека от мошенниковФото: Мария ЛЕНЦ
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В Канске сотрудница банка дважды спасла 68-летнего пенсионера от мошенников. А ведь он безоговорочно поверил незнакомцу, который позвонил ему по телефону, и готов был выполнить все его указания. Вот что рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции.

Три года назад мужчина выписывал через интернет биологически активные добавки. Накануне ему на телефон позвонили с незнакомого номера. Незнакомец назвался сотрудником полиции из Москвы, сообщил: на интернет магазин (тот самый, который БАДы продавал) завели уголовное дело за контрафакт. А потерпевшим якобы полагается крупная компенсация. Чтобы получить ее, нужно всего лишь перечислить на электронный кошелек 4,5 тысячи рублей – на оплату за услуги адвоката.

Пенсионер пришел в банк, но сообразить, на какие кнопки нажимать, не смог и обратился за помощью к менеджеру. Она поинтересовалась, на какие цели он переводит деньги, и поняла, что дедушка общался с мошенниками. Убедила его не делать этого. Однако на другой день мужчине снова позвонили, заставили взять лист бумаги и написать под диктовку заявление в Министерство юстиции: «Заявление высылайте по почте. И не забудьте оплатить услуги адвоката».

Пенсионер снова пришел перевести деньги. Его заметила та же самая сотрудница банка и вызвала полицию. Только после общения с оперативниками житель Канска убедился, что едва не стал жертвой обмана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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