2020-03-13T14:39:42+03:00
Общество

В Красноярске запретят проезд вдоль улицы Дубровинского

Водителям закрыли лазейку вдоль Центрального парка
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске запретят проезд вдоль улицы Дубровинского. Фото: официальный сайт администрации городаВ Красноярске запретят проезд вдоль улицы Дубровинского. Фото: официальный сайт администрации города
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В Красноярске на улице Дубровинского меняют схему дорожного движения. Речь идет об участке вдоль Дубровинского в районе Центрального парка и дома № 45а, за хозяйственными корпусами военного госпиталя. Раньше там стояли незаконные кафе и шашлычные. Недавно их снесли, территорию очистили от строительного мусора. Водители быстро приспособили ее для сквозного проезда от улицы Горького до Дзержинского и обратно.

Однако это – пешеходная зона, она предназначена для прогулок, для перехода из парка на набережную. Для обеспечения безопасности на участке решено установят знаки «Тупик» и «Въезд запрещен», которые регламентируют ранее действовавшую схему организации движения. Новая схема вводится с 1 апреля.

Добавим, что с 5 апреля меняется схема выезда с парковки торгового центра «Взлетка Плаза». Выезжать с парковки на улицу Весны запретят, останется только выезд через Взлетную.

ИСТОЧНИК KP.RU

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