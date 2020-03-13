Житель Хакасии приехал в Красноярск за новым автомобилем и узнал, что его обманули на 2,5 миллиона

13 Март 2020 2020-03-13T14:06:25+03:00

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Житель хакасского города Саяногорска приехал в Красноярск и узнал, что его обманули мошенники. Они выманили у него 2,5 миллиона рублей. Теперь мошенников ищет полиция. А история 42-летнего потерпевшего может стать уроком для других. В августе 2019 года саяногорец зашел в интернет на популярный сайт, чтобы выбрать себе автомобиль и нашел там «вариант своей мечты». Иномарка 2019 года выпуска, кожаный салон коньячного цвета, полный привод. Все – есть на видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/766234" frameborder="0"></iframe> Мошенники обманули жителя Хакасии. Видел МВД Хакасии.

Мужчина связался с продавцом и начался «процесс покупки». Покупателю сообщили, что машина находится за океаном, ее надо привезти, оформить разные документы, заплатить пошлину. Покупатель отправил данные паспорта, ИНН для таможни. Периодически перечислял деньги на разные счета и любовался по видео своим будущим автомобилем. И вот в январе ему пришло уведомление, что автомобиль прибыл в Красноярск. Мужчина приехал, но ни машины, ни мошенников. На звонки они перестали отвечать, объявление о продаже заблокировали.

Потерпевший признался: он не раз читал о мошенниках в новостях в интернете. Но не думал, что это коснется его.

ИСТОЧНИК KP.RU