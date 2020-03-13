В Красноярске соберутся более 800 специалистов цифровых технологий со всей страны

13 Март 2020 2020-03-13T13:17:50+03:00

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В Красноярск съезжаются ведущие специалисты в сфере цифровых технологий со всей страны – более 800 человек из 150 IT-компаний России. Это дизайнеры и проектировщики, руководители проектов, специалисты по маркетингу, SMM-менеджеры, разработчики, руководители компаний и индивидуальные предприниматели.

14 марта они примут участие в юбилейной профессиональной конференции по дизайну и проектированию CHIPEC-5, которая пройдет в выставочно-деловом центре MixMax. Выставляет свою площадку и министерство цифрового вещания Красноярского края.

Спикеры поделятся секретами презентации дизайн-проектов, расскажут, как создать 3D-модели на сайтах, как управлять проектами с бюджетом от 1 миллиона рублей, когда у компании нет офиса. Кроме того, эксперты расскажут о трендах интернет-маркетинга, SMM-технологий, новшествах в продвижении сайтов и многое другое.

Для информации: на первый CHIPEC в 2013 году собрались около 80 участников – дизайнеры, проектировщики и руководители веб и дизайн-студий Красноярска, Барнаула, Томска, Новосибирска, Кемерово, Абакана. В 2017 году более 150 человек съехались уже со всей страны. В конференции 2019 года приняли участие представители digital-рынка из США, Европы и России.

ИСТОЧНИК KP.RU