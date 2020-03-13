В Красноярске на отлов бродячих собак добавили 1,6 миллионов рублей
В Красноярске мэрия на отлов бродячих собак добавила 1,6 миллиона рублей. Это дополнительно к тем средствам, которые уже осваивает подрядчик – организация «Бездомный пес». Информация появилась на сайте госзакупок, там говорится, что заказчиком выступает Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства. И четко прописан прайс: на одну собаку – 9 тысяч рублей.
Сюда входят отлов, осмотр, вакцинация, содержание на карантине, стерилизация и возврат к месту обитания (если собака не агрессивна). Собак нужно отлавливать в течение суток после заявки, а если будет жалоба на то, что она опасна для окружающих – то не позднее 2 – 6 часов.
Добавим, что в настоящее время руководитель УДИБа находится под домашним арестом по уголовному делу, которое возбудил следком после того, как в Красноярске были найдены тела трех человек со следами насильственной смерти и множественных укусов животных.
ИСТОЧНИК KP.RU