2020-03-13T12:07:07+03:00
Происшествия

В Туве охотник выстрелил в косулю, а убил друга

Наказание – год исправительных работ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Туве охотник выстрелил в косулю, а убил другаВ Туве охотник выстрелил в косулю, а убил другаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Туве охотник выстрелил в косулю, а убил друга. На днях прошло судебное заседание, вынесен приговор – мужчине назначили год исправительных работ. В пользу государства будет удерживаться по 10 % его заработка. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе тувинского следкома.

Трагедия произошла 2 марта 2019 года, около 15 часов в Тандинском районе республики. 25-летний осужденный вместе с товарищем отправились охотиться в местечко Чеди-Паш. Инструкции, как вести себя на коллективной охоте, они не проходили. Действовали по наитию, даже не догадались как-то договориться между собой, когда можно стрелять, а когда нельзя.

Разошлись в разные стороны, притаились. На суде мужчина рассказал, что увидел косулю, но не разглядел, что за ней стоит потерпевший. Выстрелил. Животное убежало, а второй охотник получил сквозное дробовое ранение шеи. Это тяжкий вред здоровью, от которого потерпевший скончался на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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