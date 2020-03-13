2020-03-13T11:46:16+03:00
Общество

Накануне профессионального праздника в Красноярском крае подсчитали работников службы быта и коммунальщиков

И еще объем оказываемых ими услуг
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае подсчитали работников службы быта и коммунальщиковВ Красноярском крае подсчитали работников службы быта и коммунальщиковФото: Мария ЛЕНЦ
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Каждое третье воскресенье марта свой профессиональный праздник отмечают работники сферы бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. В этом году событие выпадает на 15 марта. И специально к нему специалисты Красноярскстата опубликовали интересные данные.

- В 2019 году среднесписочная численность работников организаций, оказывающих бытовые населению, составила 27 723 человека (имеются в виду организации, где средняя численность работников превышает 15 человек).

- Среднемесячная номинальная начисленная заработная у бытовиков – 54 068,2 рубля.

- В организациях коммунальной сферы работают 43 803 человека.

- Средняя заработная плата коммунальщиков – 45 481,2 рубля.

- Населению края в 2018 году было оказано бытовых услуг на 19,6 миллиард рублей (в расчете на 1 жителя – 6,8 тысяч), жилищных услуг на 19,3 миллиарда (6,7 тысяч), коммунальных услуг – на 39,8 миллиарда (13,9 тысяч рублей).

- В III квартале 2019 года потребительские расходы домашних хозяйств на бытовые услуги в среднем на одного члена домохозяйства составили 661,4 рубля в месяц, на жилищно-коммунальные услуги – 2201,4 рубля в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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