Красноярская строительная компания получит 1,7 миллиарда на достройку домов для обманутых дольщиков
Красноярская строительная компания «Горизонт» получит 1,7 миллиарда рублей от банка «Дом.РФ». Эти деньги пойдут на строительство жилого комплекса «Мариинский» на улице Калинина (в рамках масштабного проекта застройки микрорайона «Глобус-Юг», который компания реализует с 2017 года), сообщает интернет-журнал N1.
По проекту в ЖК «Мариинском» будет три 25-этажных дома. Каждый рассчитан на 1 210 квартир. К строительству компания приступила в 2019 году, его ввод в эксплуатацию намечен на май 2022 года. Часть квартир предназначена для обманутых дольщиков.
По словам вице-президента банка «Дом.РФ» Анны Авдокушиной, сейчас их задача – тесная работа с региональными застройщиками и обеспечение доступа к кредитным средствам. На данный момент банком «Дом.РФ» одобрил в Красноярске проекты общей площадью свыше 100 тысяч квадратных метров.
Добавим, что АО «Дом.РФ» - государственная компания, она отвечает за развитие в России рынка ипотеки и жилищного строительства, управление и продажи федерального имущества. В конце 2018 года банк получил контроль за достройкой проблемных объектов и за застройщиками.
ИСТОЧНИК KP.RU