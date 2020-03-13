Красноярская строительная компания получит 1,7 миллиарда на достройку домов для обманутых дольщиков

13 Март 2020 2020-03-13T11:12:52+03:00

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Красноярская строительная компания «Горизонт» получит 1,7 миллиарда рублей от банка «Дом.РФ». Эти деньги пойдут на строительство жилого комплекса «Мариинский» на улице Калинина (в рамках масштабного проекта застройки микрорайона «Глобус-Юг», который компания реализует с 2017 года), сообщает интернет-журнал N1.

По проекту в ЖК «Мариинском» будет три 25-этажных дома. Каждый рассчитан на 1 210 квартир. К строительству компания приступила в 2019 году, его ввод в эксплуатацию намечен на май 2022 года. Часть квартир предназначена для обманутых дольщиков.

По словам вице-президента банка «Дом.РФ» Анны Авдокушиной, сейчас их задача – тесная работа с региональными застройщиками и обеспечение доступа к кредитным средствам. На данный момент банком «Дом.РФ» одобрил в Красноярске проекты общей площадью свыше 100 тысяч квадратных метров.

Добавим, что АО «Дом.РФ» - государственная компания, она отвечает за развитие в России рынка ипотеки и жилищного строительства, управление и продажи федерального имущества. В конце 2018 года банк получил контроль за достройкой проблемных объектов и за застройщиками.

ИСТОЧНИК KP.RU