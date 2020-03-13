На юге Красноярского края на снежной горке погибла 10-летняя девочка

13 Март 2020 2020-03-13T10:46:30+03:00

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На юге Красноярского края, в селе Жеблахты Ермаковского района, погибла 10-летняя девочка. Случилось это 11 марта. Предварительно известно, что около 16 часов дня ребенок катался на снежной горке с подругой и отчимом. Взобравшись на высоту, девочка пыталась скатиться вниз, но не удержала равновесия, слетела с накатанного покрытия и ударилась грудью и животом о растущее рядом дерево.

Поначалу показалось, что все обошлось. Однако через несколько часов самочувствие девочки ухудшилось. Родители вызвали «Скорую». Пациентку госпитализировали в реанимацию районной больницы с тупой травмой живота. Несмотря на усилия медиков, девочка скончалась в этот же день.

В пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что по результатам проверки было возбуждено уголовное дело. Назначена судебно-медицинская экспертиза тела ребенка, исследуются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются родственники и свидетели.

ИСТОЧНИК KP.RU