13 Март 2020 2020-03-13T10:30:54+03:00

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В Красноярске запретят выезд с парковки у торгового центра «Взлетка Плаза» на улицу Весны. Так что покинуть ее автомобилисты смогут только в одном направлении – через улицу Взлетную. Такое решение приняли в администрации города. Рабочая группа по организации дорожного движения провела мониторинг на месте и пришла к выводу, что выезжающие с парковки создают «конфликтную точку» для других автомобилистов, которые двигаются по улице Весны. Там часто происходят ДТП и заторы. Запрет вступит в силу с 5 апреля. К тому времени там появятся соответствующие дорожные знаки.

Напомним, что накануне дорожные полицейские устроили массовый рейд в центре города. Они штрафовали владельцев автомобилей, которые неправильно парковались на местах для инвалидов, тротуарах или просто на проезжей части. За час рейда – 9 нарушителей.

ИСТОЧНИК KP.RU